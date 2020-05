Trilla: «L'excés de mortalitat dels últims tres mesos és molt cridaner»

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha afirmat que "en bona part o en molta part" l'excés de mortalitat registrat en els darrers tres mesos és "molt cridanera" i "es pot atribuir a l'epidèmia". Trilla ha considerat que la xifra estatal de més de 40.000 defuncions més entre el 10 de març i el 10 de maig és de les més altes "en els últims 100 anys" i coincideix amb el període de la pandèmia.Així, ha indicat que una part correspon a pacients no diagnosticats de Covid-19, d'altres poden ser morts per causes naturals i hi ha una part "que no s'acabarà d'esbrinar mai" a què es deuen. D'altra banda, ha insistit que és "probable" un rebrot de cara a l'estiu i ha apuntat que l'important és localitzar-los.Sobre el ball de xifres, Trilla ha vist amb bons ulls no donar les dades diàriament per "mirar bé on va cada cosa". "Sinó això serà la tortura dels epidemiòlegs", ha declarat, al temps que ha demanat "un criteri clar".Trilla ha explicat que hi ha diversos estudis sobre la letalitat de la malaltia però ha apuntat que s'ha de tenir en compte que la major part d'aquests s'ha fet amb una població concreta –diagnosticats, hospitalitzats, etc.- i no en línies generals. Ha augurat que un cop s'analitzi i ajusti tot, aquetes letalitat estarà "al voltant" d'un 1% o un 2%.El doctor ha insistit que el virus segueix present i, tot i que l'evolució és "favorable", no s'ha de baixar la guàrdia. "Si anem fent les coses bé i tenim la capacitat de diagnosticar ràpid i es fa bé el seguiment de contactes, és possible que els rebrots quedin en incendis petits", ha manifestat.Trilla s'ha referit també a l'informe desobre la hidroxicloroquina i ha explicat que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) analitzarà ara l'excés de mortalitat entre les persones tractades amb aquest medicament i farà una recomanació general. Ha assegurat que aquesta forma de fer és "habitual" en el seguiment de seguretat d'un fàrmac.Pel que fa a l'eliminació de les franges horàries, Trilla ha avalat "relaxar una mica" la situació en fase 2 ja que els indicadors són més favorables quan s'arriba a aquesta fase i ha lamentat que no es compleixin en fase 1. "Llàstima, tampoc era tan difícil un cert ordre", ha declarat.

