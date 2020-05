​«Le Monde» dedica la portada i un reportatge als negocis obscurs de Joan Carles I

La portada d'avui de «Le Monde»

“Als seus 82 anys, el vell monarca espanyol, reputat seductor i bon vividor, està al cor d’un escàndol financer tan estrepitós que amenaça fins i tot el mateix futur de la corona dins del seu país”.Així comença l’extens reportatge “Maletes de bitlletes a Suïssa, fundació a Panamà, donacions de països del Golf, Joan Carles, desconcert d’Espanya” , que el prestigiós diari Le Monde dedica avui al rei emèrit espanyol (el rotatiu juga amb les paraules “désarroi” i “roi” al titular, que en francès signifiquen “desconcert” i “rei”).Le Monde obre la portada amb un titular contundent "L'aura perduda de Joan Carles", on es destaquen els negocis dubtosos del monarca, que han arribat a posar en perill la pròpia monarquia. Llavors, el reportatge se situa a les dues primeres pàgines del diari. Un desplegament considerable.El reportatge descriu “regals enverinats” a un monarca "devorat per la passió per les dones i els diners", amb una societat opaca a Panamà i una fortuna a Suïssa. Tots els ingredients d’un “escàndol” polític i financer que ha obligat Joan Carles I a renunciar a la corona, explica el rotatiu.L’últim escàndol de Joan Carles I va sortir als mitjans el mes passat, on va transcendir que va rebre 1,7 milions d'euros en concepte de donació del sultà de Bahrain . En el marc de la investigació sobre els moviments de la fundació Lucum en la que el rei emèrit era beneficiari, el gestor del seu compte suís, Arturo Fasana, va declarar davant del fiscal en cap de Ginebra que el rei emèrit li va entregar aquesta quantitat perquè la ingressés quan encara era el cap d'Estat.

