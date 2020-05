Investigadors de l'URV obren la porta a trobar fàrmacs més naturals per als pacients amb càncer

L’equip investigador, encapçalat per Marta Giamberini, del Departament d’Enginyeria Química de la URV, i Bartosz Tylkowski, d’Eurecat, va estudiar de quina manera diferents processos d’esterilització afectaven l’activitat dels BAC. Per fer-ho van fer una extracció sòlida-líquida del contingut en flavonoides i polifenols de Cistus, un arbust, i els van barrejar amb polímers biodegradables, “que s’utilitzen en medicina i són més respectuosos amb el medi ambient”. Un cop obtinguts, els van sotmetre a tres mètodes diferents d’esterilització, temperatura amb vapor, rajos gamma i filtració per membrana.Els investigadors van observar que la metodologia més adient és l’esterilització amb vapor, ja que permetia mantenir intactes més del 90% de les propietats dels BAC. El pas següent va ser encapsular els compostos en un material fet del mateix polímer biodegradable. El revestiment de substàncies o medicaments és un procés cada vegada més utilitzat per protegir-ne les propietats de les condicions ambientals que poden alterar-les, com la llum, la humitat o l’oxigen, i a més permet alliberar de forma controlada la substància.A banda, en experiments realitzats in vitro, els investigadors van observar com es comportaven els polifenols i els flavonoides encapsulats davant de glioblastomes, un tipus de càncer agressiu que s’origina al cervell o a la medul·la espinal, obtinguts directament de pacients operats. Segons s'indica des de la URV, els BAC van demostrar un “alt potencial anticancerigen” cap a aquests tumors, així com una “baixa toxicitat” en les línies cel·lulars no cancerígenes.“Aquests resultats obren la possibilitat d’utilitzar teràpies oncològiques més naturals, tant en l’ús del material de les microcàpsules com en el medicament en si”, explica Giamberini, una línia de recerca en què aquest grup investigador està aprofundint. “A més, demostra que l’encapsulació de fàrmacs és eficient i té un alt potencial de créixer des del punt de vista farmacèutic”, apunta Bartosz Tylkowsky.