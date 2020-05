Investigadors catalans identifiquen dos fàrmacs que inhibeixen la replicació de la Covid-19

L’objectiu de l'estudi ha estat analitzar tècniques computacionals per predir si 6.466 fàrmacs autoritzats per diverses agències de medicaments tant per a ús humà com veterinari podien utilitzar-se per inhibir l'enzim M-pro, la proteasa principal del virus. Tot i no tractar-se d'inhibidors molt potents, l'estudi indica que aquests dos medicaments es poden utilitzar com a punt de partida per dissenyar-ne de derivats encara més potents.