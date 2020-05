Marlaska aparta ara el número 3 de la Guàrdia Civil

El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha apartat el cap del comandament d'operacions i número tres del cos, el general Fernando Santafé, en plena crisi al Ministeri per la destitució fulminant del coronel Diego Pérez de los Cobos i la dimissió del número dos de l'Institut Armat, Laurentino Ceña, segons han informat diversos mitjans. Per ocupar el lloc de Santafé, Marlaska ha nomenat el general Félix Blázquez.Segons fonts de la Guàrdia Civil recollides per El País, Santafé no estava d'acord amb la decisió del ministre de l'Interior de nomenar Pablo Salas, número set a la jerarquia de la Benemèrita, per substituir Ceña com a director adjunt operatiu. En principi corresponia a Santafé ocupar el seu lloc però la decisió del govern espanyol ho va frenar. Al general se l'ha reubicat a la Direcció del Centre Universitari de la Guàrdia Civil.La sortida del general es produeix en plena crisi al Ministeri de l'Interior després del cessament de Pérez de los Cobos per l'informe sobre les investigacions del 8-M, que apunta que el govern espanyol coneixia la magnitud de la crisi del coronavirus i tot i així no va impedir actes multitudinaris com la marxa feminista de Madrid. Diverses informacions periodístiques han revelat les incorreccions i falsedats d'aquest informe. Marlaska va provar ahir de dissipar la crisi al Ministeri de l'Interior amb elogis a la trajectòria de Pérez de los Cobos i un anunci d'increment dels salaris dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. El titular d'Interior va assegurar que la destitució del coronel respon a la "política raonable" de remodelació d'equips i la va situar en el marc d'un "nou impuls" a la Benemèrita. El cas Pérez de los Cobos, amb una forta càrrega política, ha servit de munició a l'oposició mentre la justícia investiga càrrecs públics i la dreta mediàtica intensifica la pressió a la Moncloa.

