El govern espanyol rectifica i reconeix la prestació d'atur per als artistes

Un dels sectors que més havia reivindicat aquesta mesura són els músics, que agraeixen ara la rectificació de l'executiu espanyol davant les "traves formals i interpretació de la norma". Alhora, avancen que continuaran reclamant incloure a la prestació la resta de professionals culturals.



Suport de menys de 80 milions per la cultura



El Congrés dels Diputats va aprovar el passat dimecres el decret d'ajudes a la cultura que preveu injectar 76,4 milions d'euros al sector, habilita que els professionals del sector artístic amb una activitat intermitent puguin accedir a una prestació extraordinària d'atur i impulsa línies de crèdit garantit de fins a 780 milions d'euros.



El govern espanyol va obtenir el suport de Cs, del PNB i altres grups minoritaris com Navarra Suma o Nova Canària mentre que el PP, ERC, JxCat, la CUP, EH Bildu i el BNG s'han abstingut. Vox va votar en contra. Pràcticament tota l'oposició va ciritcar que el decret arriba "tard" i va considerar que inclou mesures "insuficients". El decret es tramitarà com a projecte de llei.

Un dels sectors que més havia reivindicat aquesta mesura són els músics, que agraeixen ara la rectificació de l'executiu espanyol davant les "traves formals i interpretació de la norma". Alhora, avancen que continuaran reclamant incloure a la prestació la resta de professionals culturals.El Congrés dels Diputats va aprovar el passat dimecres el decret d'ajudes a la cultura que preveu injectar 76,4 milions d'euros al sector, habilita que els professionals del sector artístic amb una activitat intermitent puguin accedir a una prestació extraordinària d'atur i impulsa línies de crèdit garantit de fins a 780 milions d'euros.El govern espanyol va obtenir el suport de Cs, del PNB i altres grups minoritaris com Navarra Suma o Nova Canària mentre que el PP, ERC, JxCat, la CUP, EH Bildu i el BNG s'han abstingut. Vox va votar en contra. Pràcticament tota l'oposició va ciritcar que el decret arriba "tard" i va considerar que inclou mesures "insuficients". El decret es tramitarà com a projecte de llei.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres una modificació del reial decret de suport al sector cultural per reconèixer la prestació d'atur als artistes.Concretament, reconeix que no cal estar donat d'alta ni alta assimilada en períodes d'inactivitat, elimina el requisit de trobar-se en el període d'inactivitat voluntària i deixa de ser necessari presentar un comprovant de cancel·lació. També recull que es pot suspendre el cobrament de la prestació per treballar per compte propi o aliè i reactivar-lo posteriorment.Les peticions pendents es resoldran d'acord amb els canvis i les denegades podran tornar-se a sol·licitar. La decisió respon a la reiterada petició que han fet diverses entitats i grups parlamentaris. Amb tot, encara queden fora determinats professionals del sector, com els tècnics d'espectacles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor