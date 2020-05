Torra respon als alcaldes del PSC que permetre la mobilitat a Barcelona depèn del ministeri

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost aquest dimecres a alcaldes del PSC de l'entorn metropolità de Barcelona que la proposta per permetre la mobilitat entre les tres regions sanitàries de la zona depèn ara del Ministeri de Sanitat , del qual el responsable és el socialista Salvador Illa .En una carta, Torra ha destacat que la petició dels alcaldes de permetre la mobilitat entre les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana Sud i Metropolitana Nord coincideix amb la que el Govern ha reclamat al ministeri i que "d'acord amb la centralització de les competències que s'ha dut a terme amb l'estat d'alarma, és a qui correspon fer-ne l'autorització".Alcaldes del PSC de municipis metropolitans van demanar dissabte per carta a Torra que les tres regions formessin part d'un àmbit comú de mobilitat, tenint en compte les realitats socials, econòmiques, administratives i estratègiques compartides pel territori.Torra ha recordat que el comitè tècnic del Procicat va avalar el dilluns demanar al ministeri unificar des de l'1 de juny les tres regions sanitàries, i ha assegurat que les valoracions de riscos i indicadors sanitaris es realitzen consultant amb l'Ajuntament de Barcelona i els principals municipis metropolitans.També ha subratllat que a la zona composta per les tres regions sanitàries "viu el volum de població més gran" de Catalunya, de manera que les decisions sobre aquesta poden implicar una alteració dels riscos i tendències de la pandèmia."Ens agradaria que tot el territori pogués anar avançant en el desconfinament de la forma més adequada possible i amb el màxim de seguretat i garanties", de manera que treballem amb el màxim rigor des del comitè tècnic de Procicat, amb municipis i amb diversos sectors de la societat", ha garantit Torra.

