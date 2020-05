El projecte Inframix impulsa la preparació de les carreteres per als vehicles sense conductor

El projecte Inframix ha presentat els resultats aquest dimarts. Després de 36 setmanes, els onze socis d'aquest projecte finançat per la Unió Europea han provat i avaluat els resultats de tres escenaris concrets per al flux de vehicles mixtes i també han desenvolupat un esquema de classificacions perquè els operadors de carreteres apuntin les seves inversions per admetre nivells més alts de vehicles autònoms a les carreteres europees.En aquest projecte hi participen onze empreses i institucions del sector automobilístic, entre elles Abertis. Té un finançament de 4,9 milions d'euros i té com a objectiu crear un model d'autopista que permeti un "tràfic ininterromput, previsible, segur i eficient a través d'una infraestructura viària híbrida", on els vehicles convencionals circulin amb els automatitzats. En el marc d'aquest projecte, a Catalunya, un vehicle sense conductor va circular per l'AP-7 al setembre. Com detalla Inframix, és clau la preparació de la infraestructura vial europea cap a l'automatització per al pròxim període de tràfic mixt. "Aquesta infraestructura tindrà un paper important en la gestió d'aquest període de transició per fer que el trànsit heterogeni sigui més ràpid, suau, segur, acceptable i socialment beneficiós", apunten en un comunicat. L'objectiu central del projecte és dissenyar, actualitzar, adaptar i provar elements físics i digitals de la infraestructura vial. "El resultat serà una infraestructura vial híbrida que es convertirà en la base de futurs sistemes de transport automatitzats", apunten.Inframix ha desenvolupat solucions específiques relacionades amb tres escenaris: assignació de carrils dedicats, zones d'obres vials i cues. Aquest escenaris s'han provat a través de simulacions i en trams reals d'autopistes. A més s'ha proposat una nova senyal de trànsit per indicar el carril dedicat a vehicles sense conductor. En el marc del projecte s'han implementat eines de simulació avançada. Així, s'ha demostrat que una infraestructura física i digital ajudarà a millorar l'eficiència i la seguretat del trànsit.Així mateix, un altre dels resultats del projecte ha estat l'esquema de classificació d'infraestructura. Inframix ha implementat tecnologia per planificar i implementar les futures mesures de comunicació entre la infrastructura i els vehicles sense conductor. El proper pas serà transferir aquests resultats "prometedors" a la pràctica mitjançant "la identificació dels elements d'infraestructura que seran necessaris i adaptant el marc legal cap a l'ús efectiu de les noves tecnologies".

