LeBron James explota contra una nova mort racista en mans de la policia dels EUA

La mort de George Floyd, ciutadà afroamericà, en mans d'un agent de la policia de Minneapolis ha tornat a aixecar onades de ràbia als Estats Units. Els fets estan recollits en un vídeo que s'ha fet viral en qüestió d'hores aquest dimecres , despertant protestes a tot el país i en concret a la ciutat on es va produïr la mort, a Minneapolis. L'home de 46 anys, reduït per un agent de policia, demanava ajuda, com es pot escoltar en el vídeo, perquè no podia respirar. Els quatre agents implicats que redueixen Floyd, desarmat, han estat expulsats del cos de policia, però això no ha impedit una onada de manifestacions.Celebritats afroamericanes no s'han abstingut en aquest nou cas d'abus policial racista als Estats Units i s'han pronunciat a les xarxes. El cas més sonat és el de LeBron James, un dels millors jugadors de bàsquet de l'NBA. L'aler dels Lakers ha mostrat la seva indignació de manera contundent al seu compte d'Instagram, publicant dues fotos on demana: "ho enteneu ara?".A la imatge compara el policia que mata Floyd amb el quarterback de la NFL Colin Kaepernick, impulsor de la protesta on jugadors de futbol americà s'agenollaven durant la cerimònia de l'himne nacional abans dels partits. Per aquests fets va ser sancionat i expulsat de la lliga. La segona imatge de LeBron és del 2014, quan l'NBA ja va impulsar una protesta conjunta i global sota el lema "I CAN'T BREATHE" (No puc respirar) després de la mort d'Eric Garner en les mateixes circumstàncies que George Floyd.

