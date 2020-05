Catalunya afegeix més de 8.500 morts als registres i ja té un excés de mortalitat del 96%

Catalunya ha afegit 8.514 morts als registres que encara no s'havien notificat i ja té un excés de mortalitat del 96% durant la crisi del coronavirus. S'esperaven uns 12.195 morts i se n'han produït finalment 23.860. Les correccions provenen de dos registres civils de Barcelona. Al conjunt de l'Estat, la mortalitat per totes les causes s'ha disparat un 55,2% entre el 13 de març i el 22 de maig, les setmanes més crítiques de l'emergència sanitària, segons les dades del Sistema de Monitorització de la Mortalitat diària (MoMo), que agrupa la informació de mortalitat que s'obté diàriament de prop de 4.000 registres civils.D'acord amb aquestes xifres, s'han produït 43.034 morts més dels esperats entre aquestes dates en una situació normal. Sense la crisi del coronavirus, s'estimava que en aquest període moririen 77.817 persones, però el sistema n'ha comptabilitzat 120.851. L'actualització del MoMo d'aquest dimecres ha afegit 13.250 morts més que no s'havien inclòs fins ara per retards en els registres civils durant els pitjors moments de l'epidèmia. La major diferència de xifres es produeix a Catalunya amb aquest increment de més de 8.500 morts que no s'havia notificat fins ara.A Castella i Lleó s'ha afegit 3.595 morts i té un excés de mortalitat del 114%. Això vol dir que estava previst que morissin 3.164 persones però finalment n'han mort 6.759. Castella La Manxa també ha patit un important increment amb un excés del 206%, amb 5.114 morts més dels esperats. Madrid, per la seva banda, també mostra unes xifres superiors a les previstes, amb un 162% més de morts de les esperades. D'aquesta manera, han mort 22.821 persones, 14.104 més de les 8.716 que s'esperaven.Amb les correccions d'avui, que provenen principalment de Barcelona, el sistema apunta que els retards més importants de notificació de defuncions es localitzen a l'Aragó i Cantàbria. Concretament, considera que hi ha una infranotificació del 36% en el primer territori durant l'última setmana i del 29% en el segon.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor