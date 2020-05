La Generalitat quadruplica les beques per a casals i colònies d'estiu per la crisi del coronavirus

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ampliarà de 5 a 11 milions d'euros el pressupost previst per a activitats de lleure educatiu per aquest estiu. Això inclourà un increment d'1,15 milions d'euros fins a 4,65 milions per a beques, que beneficiaran unes 40.000 famílies. A més, hi haurà una nova partida d'un milió d'euros per als organitzadors de les activitats per adaptar-les a les mesures de seguretat per la Covid-19 i 1,5 milions més per a contractar uns 140 professionals de suport fins i tot més enllà de l'estiu.El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha presentat el Pla del lleure educatiu 2020 i ha anunciat que el Departament destinarà enguany un total d’11 milions d’euros al sector, el que suposa més que duplicar la inversió prevista inicialment -abans de la crisi sanitària de la Covid-19- de 5 milions d’euros.En primer lloc, com a mesura d’àmbit social, el Departament ha decidit augmentar la cobertura de les beques per garantir l’accés de les famílies en situació de vulnerabilitat o que hagin patit d’una manera més directa l’impacte econòmic de la covid-19. Amb aquest objectiu, s’ha quadruplicat el pressupost per a beques i s’hi destinaran 4,65 milions d’euros –l’any passat van ser 1,15 milions- perquè fins a 40.000 infants i adolescents se’n beneficiïn i participin aquest estiu en casals, colònies, campaments, rutes i camps de treball. Aquestes beques oscil·larien entre els 80 euros per als casals i 100 euros per a les colònies.D’altra banda, com a suport a les mesures de seguretat i protecció que s’hauran de prendre de manera excepcional aquest any per l’alerta sanitària, el Departament finançarà les entitats i empreses amb 1 milió d’euros per a la compra de material de protecció (mascaretes, guants i gels hidroalcohòlics) per als monitors i professionals, a més de material per a les activitats, tenint en compte que enguany es realitzaran en grups més reduïts.A més, el Departament recolzarà el sector amb 1,5 milions d’euros més per a la contractació per part de les entitats d’un total de 140 professionals de reforç durant sis mesos per a la campanya d’estiu però també per a la planificació de l’inici de les activitats del curs. A banda de tot això, el Departament destina l’any 2020 més de 3,9 milions d’euros a les entitats socials i federacions d’educació en el lleure a través de la convocatòria ordinària de subvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials (COSPE).L’any passat 485.000 infants i joves i 64.000 monitors i caps van participar en 9.800 activitats de lleure d'estiu a Catalunya. El Homrani ho ha explicat en una reunió amb les entitats i empreses del lleure educatiu, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, les diputacions i l’Ajuntament de Barcelona, on ha refermat el compromís del Govern amb les activitats d’aquest estiu per a infants i joves.A la trobada telemàtica també hi han participat representants dels Departaments de Salut i Educació, el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Consell Català de l’Esport i l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut, i s’ha acordat que la taula de governança compartida iniciada avui es mantindrà per treballar de manera conjunta durant les properes setmanes.El conseller ha reconegut i agraït l’exercici de corresponsabilitat i de feina compartida amb els Departaments de Salut i d’Interior, el món local i el sector les darreres setmanes per fer possible el dret d’infants i joves a les activitats de lleure aquest any. I ha destacat la importància del lleure educatiu, especialment aquest estiu després de la crisi sanitària: “El lleure postcovid educarà en els nous hàbits postconfinament i contribuirà, des del seu petit espai, al desenvolupament de l’infant i a comprendre una situació que és nova.El lleure serà també espai de retrobada amb la natura, els espais oberts, l’aigua, l’aire, els jocs i les activitats compartides amb els amics. També servirà per generar sentit de comunitat després de les etapes d’aïllament. I, enguany, servirà també per acompanyar emocionalment els infants i joves, especialment aquells que han viscut situacions complexes en el seu àmbit familiar”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor