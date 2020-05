Les protestes segueixen encenent els carrers de Hong Kong: 300 detinguts en una nova jornada d'enfrontaments

Les forces de seguretat de Hong Kong han detingut unes 300 persones i han llançat boles amb gas pebre durant les concentracions organitzades aquest dimecres per protestar per la llei que estudia Pequín per criminalitzar qualsevol "insult" a l'himne nacional xinès, amb penes de fins a tres anys de presó i multes de fins a 6.000 dòlars (uns 5.500 euros).La policia ja estava en alerta davant aquestes protestes, que precedeixen les successives lectures de la controvertida reforma entre els legisladors xinesos -l'aprovació definitiva no està prevista fins juny-. Les protestes van arrencar ja de matinada amb bloquejos de carrers i vies ferroviàries.

Gairebé 300 manifestants han estat arrestats, majoritàriament sota la sospita "participar en una reunió no autoritzada", segons consta en el balanç divulgat per la mateixa Policia en el seu perfil de Facebook. Entre els detinguts hi ha dos estudiants de 14 i 15 anys acusats de "possessió d'instruments a punt per a finalitat que sigui il·legal", en concret per portar cascos i respiradors durant les mobilitzacions.La forta presència policial al voltant de Parlament de Hong Kong ha portat els manifestants a concentrar-se en un barri limítrof, al crit de "Hong Kong, més gasolina" i "Poble de Hong Kong, construeix una nació". Els antiavalots han tractat d'establir cordons i han avisat als assistents que podien estar participant en una "reunió il·legal".El número dos de Govern de Hong Kong, Matthew Cheung, ha negat que la nova llei coarti la llibertat d'expressió, entre altres raons perquè "l'himne nacional només dura 46 segons". "Els ciutadans de tots els països de la planeta guarden respecte quan sona l'himne nacional. Per què no podria passar igual al nostre país?", Ha plantejat en declaracions als mitjans.El debat al voltant de l'himne se suma a altres polèmiques per la intenció de Pequín d'imposar diverses reformes a l'antiga república britànica, amb la qual conviu sota el principi d'un país, dos sistemes. Els legisladors xinesos debaten una llei de seguretat nacional que prohibeix la traïció, la sedició, el separatisme i la ingerència estrangera a Hong Kong.Un portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Zhao Lijian, ha insistit aquest dimecres que les reformes es limiten "només" a regular "assumptes interns" del gegant asiàtic. En aquest sentit, ha avisat que s'adoptaran les mesures que siguin "necessàries" per respondre a les "forces externes" que volen interferir, segons mitjans oficials.