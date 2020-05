La riera de Merlès es blinda per fer front a la pandèmia: més controls i restriccions

Els consells comarcals del Berguedà, el Ripollès, Osona i el Bages i els diferents ajuntaments afectats treballen per aplicar mesures de control a la riera de Merlès. Així, la riera de Merlès es prepara per fer un pas endavant en la regulació de l'afluència massiva i desordenada al seu entorn que cada estiu posa al límit la seva capacitat de càrrega i el seu equilibri ecològic, segons ha explicat el conseller comarcal de Medi Natural del Berguedà a, Jesús Calderer.Enguany, l'efecte de la pandèmia de la Covid-19 fa encara més delicada la situació i els ajuntaments riberencs (Borredà, Gaià, La Quar, Les Llosses, Lluçà, Puig-reig, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà, i Santa Maria de Merlès), conjuntament amb els seus consells comarcals, estan treballant per intensificar el control i aplicar mesures més dràstiques que poden arribar a la restricció d’accés, i fins i tot a prohibir-ne el bany per evitar el risc de contagi.De moment, els responsables dels ens locals tenen previst la creació d’uns espais senyalitzats amb 60 places d'aparcament durant el mes de juny, que limitaran l’aforament de persones a la riera. A més, es farà una inversió important de 18.000 euros en la contractació d’un servei de vigilància rural que, amb el suport els Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra, vetllarà pel compliment de les ordenances supramunicipals d’ús públic, en vigor des del maig de 2018. Jesús Calderer ha detallat que ambdues són idees que van començar a treballar abans que el coronavirus no irrompés al panorama mundial. "Cada estiu, la riera de Merlès és un drama. Per això, proposem reduir els punts d'aparcament senyalitzant i limitant l'aparcament, i més vigilància", ha dit Calderer.Els consells comarcals i municipis afectats han col·laborat els últims anys per impulsar mesures de protecció i valoració davant de la problemàtica derivada de l'elevada xifra de visites que la riera rep en període estival. Tal com ha reiterat també el president comarcal del Berguedà, Josep Lara a aquest diari.La normativa de la riera estableix que no es poden deixar escombraries, no es pot fer foc, ni acampar, s’ha de portar els gossos lligats i en general respectar el silenci i l’entorn. Tampoc no es pot aparcar obstaculitzant el pas de camins públics, dins dels conreus, ni envaint l’asfalt, ni, en definitiva, fora dels llocs senyalitzats.A tot plegat, enguany s'hi afegeix l'amenaça d'un rebrot de la Covid-19. "Una recomanació publicada el 23 de maig pel Ministeri de Sanitat desaconsella el bany i els usos recreatius en gorgs i zones de bany d’aigua dolça, atès que el virus pot romandre actiu diversos dies en ambients d’aigua dolça no clorada", ha apuntat Calderer. Pendents de com evoluciona la pandèmia, això fa que els responsables municipals de la riera de Merlès no descartin que hi hagi períodes de l'estiu en els quals s'hagi de prohibir el bany."Segurament haurem d'actuar d'una manera més restrictiva, fins i tot havent de tancar la riera de Merlès en algun període", ha indicat el conseller de Medi Natural.A banda de la preservació de l’Espai Natural Protegit, i la convivència entre veïns i visitants, aquest any s'afegeix un motiu de salut pública motivat pel coronavirus, tant dels banyistes, com dels veïns, ja que cal recordar que "hi ha sis municipis que tenen una captació d’aigua i que és la seva principal font d’abastament d’aigua de boca", ha reiterat el conseller de Medi Natural.Seguint les fases de la desescalada, encara no és permès que els habitants de fora "de la regió de la Catalunya Central, o de les comarques gironines en el cas de les Llosses", s’apropin a l’espai de Merlès. Però, quan l’estat de desconfinament ho permeti, els visitants trobaran una sèrie de mesures que cal complir o en cas contrari, s’exposen a sancions que van de 750 als 3.000 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor