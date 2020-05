Les 10 millors pizzes dels supermercats, segons els experts

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha elaborat un rànquing amb les millors pizzes refrigerades que es poden trobar als supermercats. En l'anàlisi es van provar només pizzes de pernil i les de formatge perquè són les més venudes.L'estudi va reunir cuiners experts que, primer, van analitzar l'etiquetatge per valorar la seva composició i el valor nutricional. En aquest sentit, asseguren que "no tot és bonic i festiu".Des del punt de vista nutricional, les pizzes són "aliments calòrics, amb un contingut de greix considerable, molt riques en greixos saturats i amb força sal". Per això, la conclusió és que no "s'han de consumir més que de forma ocasional". A més, contenen fins a 25 additius per compensar la falta de qualitat dels ingredients.Després es va passar a tastar porcions de les pizzes per avaluar-les. Un jurat va valorar la qualitat dels ingredients (pernil, formatge, tomàquet, base de pa...), la quantitat que hi havia i si estan homogèniament repartits.Els cuiners van enfornar les pizzes refrigerades seguint les instruccions d'ús de l'etiquetatge. Quan les pizzes van sortir del forn es van sotmetre a la seva crítica sobre aspectes visuals i gustatius.Amb tot, la pizza guanyadora és la de pernil de Casa Tarradellas, seguida d'Hacendado i Auchan. La marca preferida entre les de formatge també és Casa Tarradellas, amb la marca Carrefour per darrere. Amb tot, aquestes són les 10 pizzes seleccionades pels experts:

