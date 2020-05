La UAB treballa en una vacuna contra el coronavirus amb una metodologia innovadora

Un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha plantejat una vacuna contra la Covid-19 basada en el disseny de proteïnes, a partir del virus, que imita les partícules víriques, però sense tenir la informació genètica i, per tant, no resulten infeccioses. D'aquesta manera, es pot induir a la creació d'anticossos.Un nou procediment que, en comparació amb les vacunes clàssiques, no requereix un nivell de bioseguretat tan elevat i que permet el seu tractament en laboratoris d'investigació, ja que no s'utilitza el virus inactiu o atenuat com sí que es fa amb les vacunes.La iniciativa, que ja s'ha posat en marxa, aplega l'experiència de diferents grups de recerca, centres i serveis cientificotècnics. Els estudis per al disseny i selecció de les proteïnes els realitzarà el Grup de Biologia Computacional, de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB-UAB). La producció i purificació de les partícules víriques seleccionades les duran a terme el Grup d'Enginyeria Cel·lular i de Bioprocessos (GECIB) del departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental i el departament de Genètica i de Microbiologia.La validació de la vacuna amb sèrum de pacients i en models cel·lulars serà coordinada pel departament de Medicina i Cirurgia Animals, en col·laboració amb metges dels hospitals Parc Taulí, Germans Trias, Vall d'Hebron i de la Santa Creu i Sant Pau. L'avaluació d'eficàcia i seguretat en models animals es farà a les instal·lacions d’alta contenció biològica del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l'IRTA, al campus vallesà.El projecte compta amb l'ajut de serveis cientificotècnics de suport a la recerca de la universitat, com els de Microscòpia (SM), de Proteòmica i Biologia Estructural (sePBioEs) i el de Cultius, d'Anticossos i de Citometria (SCAC), així com amb la infraestructura cientificotècnica singular NANBIOSIS.El finançament de la investigació, que s'ha xifrat en 130.000 euros, s'obtindrà a través d'una campanya de micromecenatge, anomenada "Ajuda'ns a desenvolupar una vacuna contra el Sars-Cov-2" . Aquesta iniciativa, a més de la cerca de la vacuna també inclou tallers de divulgació científica per als infants més vulnerables i la impressió en 3D de material de protecció per a hospitals i centres socials.

