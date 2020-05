Espanya registra 39 morts per coronavirus en l'última setmana

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dimecres de 39 morts per coronavirus en l'última setmana, una xifra lleugerament superior als 35 d'ahir. Dels 39 morts en els últims set dies, nou són de Catalunya, sis a Madrid i sis més a Galícia. El total de morts se situa avui a 27.118, només un més que ahir. Això es deu, com explica Sanitat, al fet que s'estan validant els casos per corregir la sèrie històrica.En les últimes 24 hores s'han diagnosticat 231 nous casos confirmats, que suposa un lleuger increment respecte ahir, quan se'n van reportar 194. La majoria dels nous positius són a Catalunya (93) i Madrid (81), mentre que la resta de comunitats en reporten entre 0 i 15. Els casos diagnosticats en els últims catorze dies són 6.863, i en els últims set dies, 3.007. Els casos diagnosticats amb data d'inici de símptomes dels últims 14 dies són 974, i amb data d'inici se símptomes dels últims set dies, 199.Pel que fa al nombre d'hospitalitzats, en l'última setmana han hagut d'ingressar a l'hospital 283 persones, del es quals 88 a Madrid i 54 a Catalunya. Els ingressos a UCI en l'última setmana han estat 13, i tots els territoris reporten entre 0 i 3 casos.

