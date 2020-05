Els Mossos detenen l'activista Lagarder Danciu per una denúncia d'abusos sexuals

Comunicado de Okupa Casa Cádiz pic.twitter.com/kaTqLqZrWL — Okupa Casa Cádiz (@SenseSostreBCN) May 25, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'activista Lagarder Danciu segons ha avançat SER Catalunya i ha pogut confirmar. Danciu, fins fa pocs dies líder de la Casa Cadis de Barcelona, s'ha entregat en dependències policials després d'haver estat denunciat per un delicte d'abusos sexuals continuats.El demandant és un jove que viu a la casa, ocupada des de fa un any i mig per persones sense sostre i propietat de l'Ajuntament de Cadis.No és l'única denúncia contra Danciu registrada en les darreres setmanes. Els Mossos informen que el 18 d'abril una dona va denunciar-lo per robatori. En aquest cas, la policia va obrir diligències i el denunciat va declarar davant dels Mossos.Aquesta mateixa dona el va tornar a denunciar, dies després i directament als jutjats, per un delicte d'abusos sexuals. Amb la tercera denúncia, registrada ahir, els Mossos han activat la cerca de Danciu.El col·lectiu ha publicat un comunicat assegurant que Danciu ha abusat sexualment "de manera continuada" d'una persona que viu a la Casa de Cadis. "L'agressor ha estat expulsat de la casa i s'emprendran les mesures legals que la persona consideri oportunes", asseguren.

