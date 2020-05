La sèrie que ha unit Pedro Sánchez, Manuel Valls i Pablo Iglesias a la xarxa

Acabada Baron Noir. No son tiempos quizá para hablar de series, pero esta es una obra maestra que me encantaría trabajar con estudiantes de políticas. Gracias por la recomendación @sanchezcastejon 😉 pic.twitter.com/FqKMRIWeA1 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) May 26, 2020

L'afició a les sèries per part del vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, és un fet reconegut públicament per ell mateix. Després d'aplaudir obres com Borgen, House of Cards o Game of Thrones, el líder de Podem ha volgut recomanar una nova ficció a través de les seves xarxes socials: Baron Noir. Aquesta vegada la novetat arriba a través de qui li va recomanar la sèrie: el mateix president del govern, Pedro Sánchez.Un altre membre de la política catalana ha volgut mostrar el seu gust per a la recomanació serièfila de Pablo Iglesias. Manuel Valls ha marcat un "m'agrada" a través de Twitter, unint els tres polítics a través d'una sèrie.Baron Noir és una sèrie política francesa de només 3 temporades i només 24 episodis, centrada en la vida política d'un tinent d'alcalde del municipi francès de Nord, a la frontera amb Bèlgica. Està disponible a HBO.La trama se centra en les problemàtiques, traïcions i revenges dins de l'administració del partit i de l'administració pública. Un dels punts clau és que el partit és el socialista, segurament una de les referències per les quals Sánchez l'ha recomanada a Iglesias.

