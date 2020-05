Per què Salut ha notificat gairebé 300 víctimes més del coronavirus a Catalunya?

El Departament de Salut ha elevat aquest dimecres la xifra de morts per coronavirus a Catalunya a 12.154 persones . O el que és el mateix: ha registrat 277 víctimes mortals més que el dia anterior. Això no vol dir, però, que totes aquestes persones hagin mort entre dimarts i dimecres. De fet, per ara, la conselleria només comptabilitza un decés en les últimes 24 hores.Com s'explica això? El Departament de Salut ofereix diàriament dades globals dels infectats per coronavirus i dels morts registrats de forma acumulada (12.154, en el cas d'aquest dimecres) i, en paral·lel, ofereix dades dels casos diaris de forma retrospectiva. És en aquest darrer element on està la clau. La xifra d'infectats o morts arriba a la conselleria per múltiples canals (funeràries, centres sociosanitaris, hospitals...) i no tots aquests notifiquen a la mateixa velocitat.Passen diversos dies fins que Salut pot centralitzar i verificar-los tots. Per tant, d'aquests 277 morts registrats aquest dimecres, n'hi ha que van traspassar dimarts, dilluns o, fins i tot, el cap de setmana i finals de la setmana passada. Això també vol dir que el balanç de morts diàries d'aquestes últimes 24 hores (entre el 26 i el 27 de maig) és encara provisional i que pot augmentar en els propers dies.És per això queha optat pel criteri de destacar cada dia la diferència en els casos acumulats, encara que aquests no coincideixin amb els casos del dia en qüestió, atès que la xifra definitiva d'un dia en concret no es coneix fins uns dies després.Tot i això, en els gràfics - consulteu-los actualitzats aquí -, les dades antigues es van actualitzant periòdicament per oferir una imatge més fidedigna de l'evolució de l'impacte de la pandèmia, dia a dia. La data de la darrera actualització retrospectiva hi està indicada en el peu, motiu pel qual les xifres dels dies posteriors i immediatament anteriors s'han d'entendre com a provisionals, subjectes a correccions futures.

