VÍDEO Álvarez de Toledo crispa el ple del Congrés atacant Iglesias: «Vostè és fill d'un terrorista»

Hoy la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo ha cometido un delito en el Congreso llamando terrorista a mi padre. Sus privilegios aristocráticos le hacen creerse impune. Hermann Tertsch ya fue condenado por lo mismo. Animaré a mi padre a que ejerza las acciones correspondientes. pic.twitter.com/BFVm5btaVq — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) May 27, 2020

La diputada del PP al Congrés dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, ha protagonitzat un enfrontament molt tens des de la tribuna de la cambra amb el vicepresident espanyol, Pablo Iglesias. Contundent i polèmica, la portaveu dels populars ha carregat contra el líder de Podem per "legitimar la violència i practicar-la", a més de relacionar-lo amb ETA. "No necessitem cabdillets carismàtics que ens tutelin", ha afirmat Álvarez de Toledo, que molesta per les referències d’Iglesias al seu títol nobiliari ha afirmat que Iglesias "és el fill d’un terrorista". "Pertany a aquesta aristocràcia, a la del crim polític", ha conclòs.Quan posteriorment ha estat convidada per la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, a retirar aquesta acusació de “terrorista” al pare d’Iglesias, Álvarez de Toledo s'hi ha negat adduint que "com el mateix Iglesias reconeixia en un article era militant del FRAP", el Front Revolucionari Antifeixista i Patriota.La referència al pare d’Iglesias ha irritat el vicepresident segon, que l’ha advertit que “acaba de cometre un delicte” a la tribuna del Congrés. “Si creu que el seu títol nobiliari la dota d’impunitat de poder anonemar terrorista a algú, convidaré el meu pare a que exerceixi les accions oportunes”.En la seva resposta, Iglesias –que s’ha dirigit en tot moment a Álvarez de Toledo com a ‘senyora marquesa’ pel seu títol nobiliari- ha acusat el PP de pretendre apropiar-se de la bandera espanyola. “Defensar Espanya és defensar la sanitat i l’educació pública”, ha afirmat.Iglesias ha acusat el PP de “defensar la corrupció” i de ser un partit “fill de la dictadura”, i ha recordat que en les seves manifestacions s’hi veu “molta bandera amb el pollastre ibèric”, en referència al símbol franquista.La portaveu del PP ha recordat aquest dimecres el paper del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos durant l’1-O, i ha acusat el govern espanyol d’haver-lo destituït en una operació “pròpia d’una dictadura”. “Vostè té un pla contra la democràcia”, ha dit Álvarez de Toledo dirigint-se al vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, a qui ha acusat de “legitimar la violència, i fis i tot practicar-la”.També ha recordat que Podem va donar suport aquest dimarts a la petició de JxCAT perquè l’expresident Carles Puigdemont comparegués a un dels grups de la comissió per a la reconstrucció, una petició que el PSOE, PP, Vox i Cs van rebutjar. En aquest marc, Álvarez de Toledo ha acusat Podem de no condemnar “la violència” d’ETA i d’esgrimir-se com a “advocat defensor” del “nacionalisme colpista” i també del “nacionalisme filoetarra”.

