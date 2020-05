Damm genera energia renovable a partir de la cervesa que retira dels bars i restaurants

Des de fa unes setmanes, Damm està retirant els barrils de cervesa que havien quedat començats als establiments de tots els seus clients d’hostaleria d’Espanya, substituint-los per barrils nous com una mesura de suport al sector en el moment de la seva reobertura.La cervesera estima recuperar un total de més de 3,5 milions de litres de cervesa, un producte que, en línia amb la seva constant aposta per l’economia circular, transformarà en energia d’origen renovable a la seva fàbrica del Prat de Llobregat (el Baix Llobregat).