VÍDEO L'homenatge dels veïns després d'estar ingressat 60 dies pel coronavirus

A dos quarts de vuit del vespre d'aquest dimarts, desenes de persones s'han concentrat a la plaça de les Nines de la Garriga (Vallès Oriental) per homenatjar en Paco Baños, un veí de 68 anys que acaba de tornar a casa després de passar 45 dies a la UCI i 15 més a planta de l'Hospital de Granollers per recuperar-se de la infecció pel coronavirus. Ell mateix, tot i que encara està molt cansat i s’acaba de recuperar, ha agraït l’homenatge dels veïns.La família ha explicat aque des de dilluns ja és a casa. No sap com es va infectar, però sí que ha passat per moments difícils dels quals se n’ha pogut sortir. L’homenatge dels veïns l’ha agafat per sorpresa i l’ha emocionat.Baños va ser jugador del Balonmano Granollers del 1973 al 1978 i va guanyar la Recopa l’any 1976.

