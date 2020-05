L'exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros, a judici pel «cas Inipro»

L'exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros anirà a judici pel "cas Inipro" de presumpta corrupció a l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMMS) a favor del PSC. Segons ha pogut confirmar l'ACN, l'Audiència de Tarragona ha desestimat els recursos d'apel·lació dels principals acusats i veu indicis suficients de delicte.A més de l'exalcalde, també jutjaran la regidora Begoña Floria; l'exregidora Victòria Pelegrín; l'exgerent de l'IMSS, Antonio Muñoz; l'excap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado; Alejandro Caballero, contractat per Inipro i vinculat amb el PSC; José Gallet, administrador de l'empresa Gallet; Enrique Manuel Miró, administrador d'Itinere Serveis Educatius; i Enriqueta Aznar, tècnica de l'IMSS.D'altra banda, en sengles resolucions del 15 d'abril, la secció quarta de l'Audiència de Tarragona ha dictat el sobreseïment provisional de les actuacions respecte la funcionària municipal Araceli Saltó; i els treballadors Maria Cecilia Mangini, Vasile Baltaretu, Judit Cepero, Juan Carlos Lozano i Mario Bulzuri.Ballesteros està investigat per presumptes prevaricació, malversació, alteració de preus en concurs i subhastes públiques, falsedat documental, frau, suborn, tràfic d'influències i abús en l'exercici de la funció pública. Al seu torn, la regidora Floria ho està per suposada alteració de preus en concurs i subhastes públiques, suborn, tràfic d'influències, malversació i abús en l'exercici de la funció pública.Aquesta decisió tanca la possibilitat de recurs, amb la qual cosa la Fiscalia i l'acusació exercida per la CUP hauran de presentar els respectius escrits d'acusació. Aleshores l'Audiència de Tarragona podrà dictar la interlocutòria d'obertura de judici oral i donar trasllat a les defenses perquè presentin els respectius escrits, i finalment fixar una data per a la vista.En declaracions a l'ACN, l'advocat de l'exalcalde, David Rocamora, ha apuntat que la decisió de l'Audiència de Tarragona és "definitiva" i ha fet una crida a que fixi data de judici "el més aviat possible". Segons Rocamora, el tribunal "deixa en peu tots els arguments defensius i deixa el debat per a la vista del judici, que esperem que es faci aviat i es pugui restituir l'honorabilitat de l'exalcalde, que és absolutament aliè a tots els càrrecs".El cas gira sobre el contracte subscrit l'any 2010 entre l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i l'empresa Inipro, i que es va prorrogar al marge de la normativa de contractació durant els anys 2011 i 2012. Oficialment, el contracte tenia com a objectiu la intervenció i potenciació de l'associacionisme de població immigrant però, segons el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, aquests treballs no han quedat acreditats en les memòries justificatives i, realment, el què es portava a terme eren activitats en benefici del PSC.

