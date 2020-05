El MEV de Vic prorroga l'exposició sobre l'art medieval de Noruega i Catalunya

El Museu Episcopal de Vic (MEV) torna a obrir les portes al públic aquest dissabte 30 de maig. Després del tancament al 14 de març amb l'estat d'alarma per la Covid-19, el museu reobre amb mesures de seguretat, higiene i salut per a visitants i professionals.Tal com explica el museu, les mesures de seguretat, higiene i salut s'aniran adaptant a cadascuna de les fases de desescalada. En la fase 1, doncs, l'aforament és d'un terç de la capacitat del museu i de 10 persones en la sala d'exposicions temporals. És obligatori l'ús de mascareta i les visites han de ser individuals o en grups de convivència.En els punts d'atenció al públic s'han instal·lat mampares per garantir la distància de seguretat i es prioritza el pagament amb targeta de crèdit.L'objectiu del MEV és anar ampliant propostes i activitats a partir de la fase 2. Entre aquestes hi ha activitats posposades com la conferència "Els tresors de fusta. Els frontals medievals pintats de Noruega i Catalunya» de la conservadora i comissària, Judit Verdaguer, que es farà el 9 de juliol a 2/4 de 7 de la tarda.La reobertura del MEV permet al visitant poder gaudir fins al 15 de setembre de «Nord & Sud. Art Medieval de Noruega i Catalunya, 1100-1350» . La mostra havia d'acabar al 17 de maig i s'allarga quatre mesos més. Aquest fet la convertirà en una de les poques exposicions d'àmbit internacional que es podran veure aquesta primavera i estiu a Catalunya.Els prestadors escandinaus i catalans van acceptar la petició de la direcció del MEV d'allargar la cessió d'obres, tenint en compte les circumstàncies extraordinàries que van forçar a clausurar de forma prematura l'exposició.Aquesta mostra reuneix per primera vegada obres que ornaven l'altar medieval, procedents de Catalunya i de Noruega, els dos països d'Europa que més en conserven. Hi ha una vintena d'obres que permeten veure les semblances entre objectes, com ara els frontals d'altar de fusta pintada, pràcticament desapareguts a la resta d'Europa.

