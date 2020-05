GRÀFIC Cap mort per coronavirus a la demarcació de Lleida i 25 casos nous

El Departament de Salut ha confirmat que en les darreres 24 hores no ha mort cap persona per coronavirus a la demarcació de Lleida.D'aquesta manera, la xifra de víctimes mortals registrada fins ara a les comarques lleidatanes és de 232, 202 a Ponent i 30 al Pirineu. D'aquesta xifra, 200 havia contret el virus i la resta no s'ha pogut certificar amb seguretat.Salut també ha confirmat 25 casos positius nous, més de la meitat dels que es van registrar ahir. Això fa que el nombre total d'afectats sigui de 2.796 casos des de l'inici de la crisi, 2.410 a Lleida i 386 al Pirineu.Aquestes noves xifres matisen l'aparició de diversos rebrots a les comarques de Ponent que han impedit, de moment, que la regió sanitària de la plana de Lleida pugui entrar a la segona fase de la desescalada.Pel que fa al nombre d'altes, a la demarcació n'hi ha 1.158, tres més que aquest dilluns.

