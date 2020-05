El Primavera Sound anuncia els primers caps de cartell per al 2021

El Primavera Sound ha fet públics els primers caps de cartell per a l'edició del 20è aniversari, que s'ha ajornat a l'any que ve per la crisi del coronavirus.El festival manté per al 2021 part dels artistes ja anunciats per aquest estiu, com Bad Bunny, The National, The Strokes, Manel, Tyler The Creator, C. Tangana, Maria del Mar Bonet, Brockhampton, Iggy Pop, The Jesus and Mary Chain, Beck, Bikini Kill, Caribou, Disclousure, Bauhaus, Cigarettes After Sex, Chromatics, o King Gizzard & The Lizard Wizard.Ara, però, hi afegeix nous artistes, com Gorillaz, FKA Twigs, Tame Impala, Jamie XX, Idles o Charli XCX. El certamen tindrà lloc del 2 al 6 de juny del 2021 al recinte del Fòrum.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor