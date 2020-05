L'Advocacia de l'Estat denuncia una «causa general» contra el govern espanyol

L'Advocacia de l'Estat ha presentat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència de Madrid contra les diligències obertes per la manifestació del 8-M i acusa la jutgessa que investiga el cas d'obrir "una causa general contra les diferents autoritats i administracions competents".Segons publiquen diversos mitjans, l'Advocacia també atribueix a la jutge Carmen Rodríguez Medel una vulneració del dret de defensa del delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, i denuncia el caràcter “prospectiu” de la causa. També apunten que la magistrada instructora hauria incomplert el decret d’estat d’alarma.En aquest sentit, recorden que només està habilitada la pràctica d'aquelles actuacions que, "pel seu caràcter urgent, siguin inajornables". Els advocats de l'Estat també expressen la seva sorpresa per "celeritat inusitada, que en cap cas està justificada per motius jurídics o processals" i demanen a l'Audiència que revoqui l'obertura del procés per part de la titular del Jutjat d'Instrucció 51 de Madrid perquè consideren que no hi ha delicte.En aquest sentit, el recurs sosté que la magistrada va haver de fer un "esforç argumentatiu" per motivar "el que ella mateixa reconeix que és difícil d’apreciar".La magistrada ha citat a declarar el 5 de juny al delegat del govern espanyol per aquesta investigació. El recurs de l'Advocacia es fa públic un dia després de la polèmica per l’informe de la Guàrdia Civil sobre el 8-M -que conté diversos errors i inconcrecions- i la destitució del coronel de la Benemèrita, Diego Pérez de los Cobos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor