Catalunya pateix menys impacte econòmic que la mitjana estatal, segons el Banc d'Espanya

Catalunya seria, junt amb el País Valencià i Andalusia, un dels territoris que patiria un menor impacte econòmic per les normes de confinament derivades de la crisi del coronavirus, segons un estudi del Banc d'Espanya fet públic aquest dimecres. En concret, entomaria una reducció del valor afegit d'entre el 5,8% i el 8%, en funció de si el confinament durés 8 o 12 de setmanes, mentre que, a nivell estatal, la caiguda seria d'entre el 6,8% i el 9,1%.L'anàlisi fa aquestes previsions en funció de l'estructura econòmica de cada territori i, segons pronostica, aquells amb més pes del turisme o de la producció de vehicles són els que tindrien un impacte econòmic major. De fet, el Banc d'Espanya també fa una comparativa a nivell europeu, segons la qual l'estat espanyol seria el que patiria més, per damunt de França, Alemanya i, en menor mesura, d'Itàlia.Un altre dels elements que impactaria en les repercussions econòmiques, a més del pes de cada sector productiu, seria "les relacions client-proveïdor intersectorials en la cadena de subsministrament", unes dades que, segons els autors de l'informe no estarien del tot ben calculades en el cas de Catalunya, en la base de dades que usen (Euregio). Això faria que les conclusions vinculades poguessin no ser del tot precises.En tot cas, els territoris que patirien econòmicament més el confinament i les mesures derivades serien les Canàries (caiguda del 8,2% en un confinament de 8 setmanes i de l'11,2%, si és de 12 setmanes), el País Basc (8,3-11%), les Illes Balears (8-10,9%) i Madrid (8-10,8%). En canvi, l'impacte només seria inferior a la mitjana estatal al País Valencià (4,9-6,7%) i Andalusia (5-6,8%), a banda de Catalunya.Segons resumeix el Banc d'Espanya, "l'impacte estimat és significativament major en les regions més exposades a sectors relacionats amb l'hosteleria i la restauració, com els insulars", així com "on la fabricació de vehicles té un pes significatiu", no només pel tancament de plantes de producció, "sinó també per l'efecte arrossegament sobre altres sectors".D'aquesta manera, l'informe fa una estimació de les conseqüències del confinament de cada sector i, en funció del pes a cada territori i d'enquestes a empreses estratègiques, en conclou l'impacte per territori. Sigui com sigui, aquest dependrà també de la durada del confinament, ja que la previsió es fa fa segons dos escenaris per a tots els territoris. Si en uns (com Catalunya), la fase 3 arriba més tard, el sotrac econòmic serà major.A nivell estatal, el valor afegit brut cauria un 7% en l'escenari curt (8 setmanes) o 9,5% en el llarg (12 setmanes). A França, el descens seria d'entre el 5,9% i el 7,9%, i a Alemanya, entre el 6,2% i el 8,3%. A Itàlia, la reducció seria també inferior a l'espanyola, tot i que més propera, d'entre el 6,7% i el 9,1%.

