Recuperem la salut a tots nivells

I la càrrega de malaltia per exposició a factors ambientals . De sobte, seguint les directrius dels científics, tots confinats per "abaixar la corba". I amb el comportament profilàctic la vam abaixar. Ara podem anar recuperant una vida "normal", l’activitat prèvia a la pandèmia.. Tant en les qüestions personals com en les poblacionals, quan el científic o el metge basant-se en proves científiques ens recomana un tractament, el prenem. I basant-se en aquest coneixement pragmàtic i basat en la ciència han gestionat la pandèmia de la COVID-19.però el personal sanitari ha estat testimoni de primera mà de com poden ser fràgils les comunitats quan la seva salut, seguretat alimentària i llibertat de treball són interrompudes per una amenaça comuna. Han estat testimonis de morts, malalties i angoixes mentals com no es veien feia dècades.i com la desigualtat i la deficient inversió en els sistemes de salut públics les ha magnificades. Com els efectes de la infecció podrien haver estat mitigats parcialment, o fins i tot previnguts amb inversions adequades en la preparació de pandèmies, la salut pública i la gestió ambiental. Advoquen per aprendre d’aquests errors i fer les societats més fortes, més sanes i més resistents.la contaminació de l’aire ja debilitava el nostre cos. Principalment la que procedeix del trànsit, de l’energia per cuinar i escalfar, de plantes elèctriques a carbó, de la crema de residus sòlids i de les pràctiques agrícoles.malaltia pulmonar obstructiva crònica, càncer de pulmó, malalties cardíaques i accidents cerebrovasculars. Provoca set milions de morts prematures cada any. A més d’altres resultats adversos en l’embaràs com el baix pes i l’asma. Tot plegat ocasiona més problemes als nostres sistemes de salut.no hauria de permetre seguir contaminant l’aire que respirem i l’aigua que bevem. Hauria de facilitar les energies eficients. I no hauria de permetre que el canvi climàtic i la desforestació acabin provocant noves amenaces de salut, especialment per a les poblacions vulnerables.Els ciutadans tenen accés a feines dignes que no agreugen la contaminació ni degraden la natura. Les ciutats prioritzen els vianants, els ciclistes i el transport públic. Es protegeixen els rius i els cels, que es mantenen nets. Allà on la natura prospera, som més resistents a les malalties infeccioses i ningú es veu obligat a la pobresa a causa dels costos assistencials.que, per aconseguir aquesta economia sana, s’emprin incentius i normes desincentivadores intel·ligents al servei d’una societat més sana i més resistent. Que els governs facin reformes a les subvencions a combustibles fòssils i les orientin cap a la producció d’energia renovable neta, per aconseguir un aire seria més net i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Que no han d’eliminar guanys, simplement han de canviar el focus.assessors mèdics i científics estiguin implicats directament en la producció de tots els paquets d’estímul econòmic, perquè puguin informar sobre les repercussions a curt i llarg termini aquestes mesures puguin tenir en la salut pública. Les enormes inversions que faran els governs en aquests primers mesos en sectors clau com l’assistència sanitària, el transport, l’energia i l’agricultura integrin la protecció i la promoció de la salut.La recepta ara es resumeix en l'etiqueta #healthrecovery.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor