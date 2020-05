Llibres intocables i itineraris marcats: la nova normalitat a les llibreries

Els usuaris no podran agafar directament els llibres però sí demanar-los al personal que seran les úniques persones autoritzades a retirar o col·locar llibres a les prestatgeries i expositors. Així es desprèn del document aprovat pel Procicat per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, un òrgan que també ha aprovat un pla de desconfinament de les galeries d'art.Entre les mesures d'higiene i condicionament, s'indica que s'hauran de cobrir expositors i prestatgeries per evitar qualsevol contacte directe amb els llibres. S'indica que tots els locals i altres establiments oberts al públic hauran de dur a terme, com a mínim dues vegades al dia, essent una d’elles obligatòriament al final del dia.Entre d'altres mesures aprovades pel Procicat sobre les llibreries, s'indica que "el llibre es lliurarà, preferentment, dins d’una bossa de paper i no de plàstic i es facilitaran i assenyalaran espais de circulació en zones comunes per tal de minimitzar la proximitat de les persones en els seus moviments a l’interior o a l’entorn dels espais de la llibreria.Entre les mesures de seguretat a implantar a les llibreries, s'apunta que qualsevol activitat permesa s'haurà de desenvolupar en condicions de seguretat, autoprotecció i distància física de seguretat; s'ha de facilitar la disponibilitat i l'accés a solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüent. Així mateix, el document assenyala que tots els locals i altres establiments oberts al públic hauran de dur a terme, com a mínim dues vegades al dia, essent una d’elles obligatòriament al final del dia.També es demana garantir la disposició de guants en l’atenció al públic i en el contacte amb objectes, estris i superfícies que no garanteixin la seva desinfecció. En el cas que a l’establiment o local hi hagi ascensor, se’n limitarà l’ús a les situacions en què es consideri indispensable.El Pla de desconfinament del sector, que s'ha realització amb la col·laboració del Gremi de Llibreters de Catalunya, remarca que el temps de permanència a l'establiment o local serà "l'estrictament necessari perquè els clients puguin realitzar les compres o rebre la prestació del servei". Així mateix, no es podrà posar a disposició dels clients productes de prova.Entre les mesures informatives, es recomana designar una persona responsable per al control d'accés, per tal de donar compliment al protocol de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones, i que faci el seguiment del compliment. També caldrà exposar al públic l'aforament màxim del local i assegurar que permet la distància interpersonal de dos metres.Els terminis i les fases que es descriuen en aquest document es corresponen amb les que es prescriuen al Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries per a fer front la pandèmia de la covid-19, aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 d’abril.El Pla explica que el sector estima que la principal problemàtica del desconfinament la constituirà la davallada en el consum de llibres provocada per l’esglaonament en el retorn a l’activitat, així com l’impacte econòmic que la pandèmia tindrà sobre el conjunt de la societat, la qual cosa importarà, expliquen, unes pèrdues al sector d’un 35/45% de la facturació anual. Com a conseqüència del tancament de les llibreries a causa de la pandèmia, s'indica al pla, el Gremi de Llibreters de Catalunya estima una pèrdua de facturació del trimestre de l’entorn del 87/95%, sense comptabilitzar l’impacte negatiu de la suspensió del Dia del Llibre. En total es calcula que s’han deixat de vendre uns 420.000 llibres, sense comptar el Dia del Llibre.El Procicat també ha aprovat aquest dimarts un pla de desconfinament per a les galeries d'art, en què estableix mesures d'higiene i condicionament dels espais. Concretament, recull que cal senyalitzar espais de circulació en zones comunes de les galeries per minimitzar la proximitat de les persones en els seus moviments a l'interior, disposar d'un protocol de neteja i desinfecció i posar a disposició del públic solucions hidroalcohòliques i cubells amb tapa i accionats amb pedal per al material de rebuig.També demanen evitar tocar de manera directa els objectes per evitar un focus de contagi i evitar la presència de portes tancades. El pla també recull que a la zona de caixes i mostradors s'ha de disposar d'una mampara de protecció i senyalitzar la distància física entre els punts de venda i els clients, i entre els clients que fan la cua, respectant un mínim de dos metres.

