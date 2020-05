L'Ajuntament de Barcelona assegura que la Cursa de la Mercè es farà el 20 de setembre

camps de futbol, pavellons, pistes poliesportives de tots els districtes.

L'Ajuntament de Barcelona dona per fet que la Cursa de la Mercè es farà el 20 de setembre, tal com estava previst. El regidor d'Esports, David Escudé, ha assegurat que el govern municipal treballa amb "diferents escenaris" i que s'aplicaran les recomanacions que emetin les autoritats sanitàries.La cursa és una de les activitats emmarcades en el programa de les Festes de la Mercè de Barcelona. Es tracta d'una prova atlètica de 10 kilòmetres que recorre diversos punts de la ciutat en què hi participen esportistes professionals i aficionats. L'any passat hi van participar 12.000 persones.En roda de premsa aquest dimecres Escudé ha volgut fer una crida a la "prudència" però ha assegurat que l'Ajuntament també treballa per fer possible la Marató de Barcelona, prevista per al 25 d'octubre. Això sí, amb un format més "casolà". "L'única preocupació del dia 20 haurà de ser gaudir de l'esport", ha dit el regidor.Sobre els diferents escenaris amb què treballa l'Ajuntament per garantir la seguretat a la cursa, Escudé ha assegurat que el consistori treballa per establir un "nou model" de curses popular a Barcelona, sense concretar més aquesta aposta.També durant les Festes de la Mercè, l'Ajuntament preveu celebrar amb normalitat la Festa del Fitness el 24 de setembre. Es tornarà a ballar la coreografia del grup KOERS estrenada durant el confinament i s’està treballant en quatre formats diferents, segons el nivell de restriccions.Més enllà de donar per feta la celebració de la Cursa de la Mercè, l'Ajuntament també ha informat aquest dimecres de l'obertura de diverses zones esportives a l'aire lliure a partir d'avui. Es tracta de les pistes de petanca, les cistelles de bàsquet i taules de tennis de taula repartides per la ciutat.A partir de l'1 de juny l'Ajuntament preveu obrir instal·lacions a l'aire lliure de pàdel, tennis i el túnel d'escalada de la Foixarda, a més de l'Espai de Mar, la Base Nàutica Municipal i el Centre Municipal de Vela. En cap d'aquests casos, no es podrà fer ús dels vestidors dels equipaments.Quan s'entri en fase 2, s'obriran instal·lacions esportives a l’aire lliure sense públic per a esports sense contacte i instal·lacions esportives especialitzades cobertes. En cap cas es podrà fer ús dels vestidors. Aquesta mesura afecta les pistes d'atletisme municipals, les instal·lacions esportives de Montjuïc, el Velòdrom d'Horta o el Centre Municipal d'Escalada la Foixarda.No serà fins a la fase tres que obriran les cinc piscines descobertes de centres esportius municipals, els 41 poliesportius municipals i gimnasos amb mesures per controlar l'aforament i els

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor