El Govern defensa que Nissan és viable a Catalunya

El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha defensat aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio que Nissan és "viable" a Catalunya i ha evitat referir-se a un possible pla alternatiu si la marca nipona acaba tancant les seves plantes. Segons el conseller, si es posa sobre la taula un pla B s'estarà "donant per bona" la decisió que Nissan marxa i que assumint-ho "ens afeblim tots davant aquesta realitat".El conseller ha assegurat que tant la direcció espanyola de la marca, com l'europea i la mundial han garantit "per activa i per passiva" que la setmana passada la decisió, que es donarà a conèixer demà, no estava presa després que el diari japonès Nikkei publiqués que Nissan tancaria la planta de Barcelona."No podem baixar els braços i donar la decisió per suposada"; ha reiterat el conseller, que també avisat que un tancament de la planta no només suposaria perdre els 3.000 llocs de treball que la marca té a Catalunya sinó que se'n podria veure afectats fins a 20.000 d'indirectes, "en un àmbit de valor afegit, bones condicions de treball i que és tractor en altres àmbits".

