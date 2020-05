VÍDEO Un mas de Collsuspina ha de llençar excedent de llet malgrat repartir-ne 500 litres entre la gent

Gent fent cua al Mas Bellver de Collsuspina per recollir llet. Foto: Toni Carrasco

Aquest dimarts a la tarda, gent vinguda d'arreu de les comarques veïnes han arribat fins al Mas Bellver de Collsuspina (Moianès) per evitar el llançament de vora 1.300 litres de llet de vaca, crua, sencera, ecològica i de km 0.En total s'han repartit 500 litres, però aquesta crida popular a NacióDigital i a les xarxes no ha estat suficient i el mateix dimarts al vespre els masovers de Mas Bellver han hagut de començar a buidar dipòsits per poder-los omplir de nou amb la llet que havien munyit el mateix dia de les seves trenta vaques de raça frisona.Durant més de cinc hores unes cent persones de Collsuspina, Moià, Castellcir, Castellterçol, Tona, Vic, Hostalets de Balenyà, Manlleu o Sant Quirze de Besora, entre d'altres, i vingudes a peu, en moto, bicicleta o turisme i amb els seus corresponents recipients han recollit aquesta llet que hauria acabat a l'aigüera.Aquest dimecres, de 4 a 6 de la tarda encara, tothom que vulgui, en pot recollir a un preu simbòlic. Cal tenir present que encara restaran uns altres 500 litres de llet que poden acabar llençats a la claveguera.Segons els masovers de Mas Bellver, en Jaume i la Lourdes, a partir de dijous una important formatgeria de Tona els començarà a recollir tant la producció com els excedents per començar a elaborar formatge de vaca, ja que ells habitualment tenen com a producte estrella el formatge de cabra.Cal tenir present que la capacitat d'emmagatzematge màxim de Mas Bellver és de 1.500 litres i que la llet és un producte molt delicat per mantenir i conservar a temperatura.

