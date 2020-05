Investiguen un dermatòleg per vendre productes que «curen» la Covid-19

La Guàrdia Civil està investigant un dermatòleg i empresari de l'àmbit de la cosmètica de València que suposadament venia productes a Internet que afirmava que no només prevenien sinó que també curaven el coronavirus, segons ha informat el Ministeri de l'Interior.L'operació, anomenada Theriaca, es va iniciar amb la investigació posada en marxa a finals d'abril per la Guàrdia Civil a Bizkaia en el marc de l'Operació Shield, adreçada a lluitar contra el tràfic d'elements de protecció, medicaments, productes sanitaris i complements alimentaris relacionats amb la Covid-19.Els agents van detectar declaracions de l'investigat, fetes entre març i abril en "nombrosos mitjans de comunicació", al web de l'empresa i en vídeos d'Internet, el les que afirmava que els seus productes, basats en la lactorferrina, curaven la Covid-19. I per corroborar-ho, deia que havia realitzat assajos clínics en 75 pacients dels hospitals de La Paz i Ifema de Madrid i l'hospital de Manises de València, segons ja explicat la Guàrdia Civil.Degut a la ubicació de l'investigat a la província de València, així com de la mercantil que comercialitzava els productes, la Guàrdia Civil de València es va incorporar a la investigació per portar a terme les actuacions de manera conjunta.En aquestes, s'han aportat informes de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris en la que aquest organisme informa que, per part de l'Àrea d'Assajos Clínics d'aquesta agència, "no s'havia autoritzat la realització d'assajos clínics amb els seus productes en pacients".Per tot plegat, esta sent investigat un home de 80 anys per un delicte relatiu al mercat i als consumidors de l'article 282 del Codi Penal. Les diligències s'han remès als Jutjats de València.L'Agència Espanyola de Medicaments, un cop descobert el cas, va sol·licitar formalment la retirada dels vídeos promocionals. Per la seva part, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició va assegurar que es tractava únicament de complements alimentaris.

