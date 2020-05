El perill del gel desinfectant: així s'ha d'utilitzar

Els gels desinfectants i solucions hidroalcohòliques són inflamables pel seu alt grau d'etanol. Si són de naturalesa biocida, ho expliquen en l'etiquetatge de forma clara. En canvi, si són de naturalesa cosmètica, no hi ha obligació d'advertir dels perills, encara que poden tenir nivells molt variables d'alcohol i, per tant, ser també perillosos.Amb tot, des del Ministeri de Sanitat (a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris) s'han fet les següents recomanacions a la gent que faci servir qualsevol tipus de gel desinfectant per la possibilitat que qualsevol sigui inflamable:- Evitar aplicar gels i solucions hidroalcohòliques en zones sensibles o danyades de la pell o mucoses.- Mantenir els gels i solucions hidroalcohòliques sempre allunyades de focus de calor com poden ser superfícies calentes, exposició solar directa, flames, espurnes o qualsevol font d'ignició.- Evitar fumar immediatament després d'utilitzar aquests gels o solucions o en llocs on estiguin emmagatzemats.- Guardar en un lloc ben ventilat i fresc, evitant espais on es produeixin canvis de temperatura importants.- En cas de contacte amb els ulls, renta'ls amb aigua abundant durant uns minuts. Si la irritació segueix, consulta amb un metge.- En cas d'ingestió, avisar immediatament a el Servei d'Informació Toxicològica o anar a un metge d'urgència.

