Sánchez equipara el PP amb Vox enmig de peticions de dimissió de Marlaska

La profunda crisi oberta entre el govern espanyol i la cúpula de la Guàrdia Civil ha impactat de ple en la sessió de control al Congrés dels Diputats. Des de la bancada de la dreta, se li ha retret reiteradament a la Moncloa la destitució del coronel Pérez de los Cobos i s'ha situat el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a l'ull de l'huracà. El president Pedro Sánchez ha esquivat referir-s'hi directament, però ha augmentat els decibels contra el PP. "Si parla com Vox, actua com Vox i vota el mateix que Vox, hauria de començar a pensar si no comença a sembla el mateix", ha etzibat adreçant-se al líder dels populars, Pablo Casado.La sessió ha arrencat amb un intercanvi d'alt voltatge entre el PP i el president. Un cop més, Casado ha acusat la Moncloa de ser la responsable dels més de 27.000 morts que, segons les dades oficials, ha causat l'epidèmia del coronavirus. "No sortim més forts amb les cues de la gana o els 30.000 morts", ha deixat anar el dirigent popular. Però encara ha anat més enllà i ha fet entrar en el debat la destitució del coronel Pérez de los Cobos. "Des de Roldán ningú havia tacat així la Guàrdia Civil. Arribarem fins al final i no aconseguiran emmordassar el poble espanyol. Qui sobra no és un coronel, és el seu ministre", ha assegurat.La petició de dimissió de Marlaska, reiteradament acusat d'"ingerència", ha estat una constant aquest dimecres al Congrés. El ministre ha acusat els populars d'estar-se "contagiant de l'odi, de la crispació i de l'extrema dreta" i ha negat que els canvis a la cúpula de la Guàrdia Civil tinguin res a veure amb un informe sobre el 8-M que, segons ha dit, no ha vist. Tot i això, la dreta no dona treva. Vox ha anunciat, de fet, que ha presentat una nova querella, ara contra la directora general de la Guàrdia Civil i la secretaria d'Estat de seguretat.També ERC s'ha referit a la polèmica, però per advertir que les actuacions del coronel ja fa temps que eren conegudes. "Els informes de Pérez de los Cobos no són més falsos ara perquè els afectin a vostès que quan afectava als nois d'Altsasu, el 20-S o l'1-O. Pérez de los Cobos no menteix ara més. Ja mentia quan parlava dels demòcrates catalans que ara estan a la presó i a l'exili", ha advertit el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, que ha instat Sánchez a triar entre els deu vots "gratis" de Ciutadans o bé l'acord d'esquerres a canvi de mesures socials. "Vostè té un compromís amb nosaltres. Valentia i diàleg", ha demanat. En aquest sentit, Sánchez ha respost que manté vigents els compromisos de la investidura i que es reactivarà "la comissió bilateral de diàleg entre el govern d'Espanya i la Generalitat".Un altre dels moments tensos, però, s'ha produït entre el dirigent Teodoro García Egea i el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias. El dirigent popular, que ha reclamat la restitució del coronel Pérez de los Cobos, ha llançat una advertència: "Si Roldán no va aconseguir acabar amb la Guàrdia Civil, vostès tampoc ho faran". Visiblement molest, el líder de Podem ha replicat: "Està cridant vostè a la insubordinació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat? Siguin prudents, que ens estem jugant la democràcia".L'acord amb Bildu posteriorment rectificat per la derogació de la reforma laboral ha estat també utilitzat com a arma llancívola per part de l'oposició contra el govern de coalició. Sánchez ha evitat comprometre's amb la "derogació íntegra" de la reforma laboral, però sí que ha recordat la seva promesa de recuperar "els dreta laborals arrabassats".Els partits independentistes també han interpel·lat el govern espanyol sobre el darrer informe d'amnistia internacional en què es demana la llibertat de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart. Hi han insistit tant ERC com Junts per Catalunya i la CUP. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha respost, però, que ja hi ha condemna sobre els líders independentistes i que, per tant, el govern espanyol no pot fer res. Els independentistes, però, han recordat que sí que té marge a través de l'Advocacia de l'Estat o bé promovent l'indult, l'amnistia o reformes en el codi penal.

