Sánchez equipara el PP amb Vox

La profunda crisi oberta entre el govern espanyol i la cúpula de la Guàrdia Civil ha impactat de ple en la sessió de control al Congrés dels Diputats. El president Pedro Sánchez ha esquivat referir-s'hi directament, però ha augmentat els decibels contra el PP. "Si parla com Vox, actua com Vox i vota el mateix que Vox, hauria de començar a pensar si no comença a sembla el mateix", ha etzibat adreçant-se al líder dels populars, Pablo Casado.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor