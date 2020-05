Per què els nens es contagien menys del coronavirus?

Continuen els estudis per trobar una explicació del perquè els nens emmalalteixen menys de coronavirus. Investigadors d’un institut associat a l’Hospital Mount Sinai de Nova York han arribat a la conclusió que és perquè les cèl·lules dels infants tenen menys portes d'entrada del virus a l'organisme.L'estudi apunta que els nens no acostumen a contraure la malaltia en tenir un receptor nasal poc desenvolupat per l'edat i en cas que es contagiïn el més habitual és que sigui de forma lleu. Segons el cap de Malalties Infeccioses del Vall d'Hebron, Benito Almirante, aquesta conclusió científica s'haurien de tenir en compte a l'hora de decidir sobre les seves relacions socials i educatives.Els infants són un dels segments poblacionals que ha patit un confinament més sever, sense poder sortir durant setmanes de casa ni tampoc anar a l'escola, perquè s'ha considerat que encara que no emmalalteixin són grans propagadors de malalties. Una dada que encara no ha estat científicament provada en el cas del coronavirus, si bé es comencen a tenir més nocions sobre el motiu pel qual no desenvolupen la Covid-19 de forma generalitzada.

