La Guàrdia Civil va manipular la declaració d’un testimoni en l'informe del 8-M

La destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos ha obert una crisi al Ministeri de l'Interior, que Fernando Grande-Marlaska ha provat de dissipar aquest dimarts amb elogis a la trajectòria del coronel i un anunci -oportú- d'increment dels salaris dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional . En el rerefons de tot plegat, l'informe elaborat per l'institut armat sobre els fets del 8-M, enviat a la jutge que investiga una presumpta prevaricació del delegat del govern a Madrid, José Manuel Franco, i on s'assenyala també Fernando Simón.Precisament, en relació a aquest informe, la Guardia Civil va manipular la declaració d’un testimoni per inculpar el govern espanyol en la manifestació del 8-M, segons publica avui eldiario.es. El document, elaborat per l’institut armat en qualitat de policia judicial i que ha estat clau per a la imputació de Franco, atribueix a la Covid-19 la causa de la desconvoncatòria que va portar a terme el sindicat CGT d’una concentració a Collado Villalba (Madrid) dos dies abans del 8-M. Segons el mitjà, això no és cert.La tesis que sosté l'atestat policial indica que el govern espanyol va permetre certes convocatòries com la marxa del 8-M mentre que prohibia o tractava d’impedir-ne d’altres amb criteris arbitraris. Aquesta és la base de la investigació per prevaricació administrativa, que es segueix al jutjat d’instrucció número 51 de Madrid contra el delegat del govern.A l’informe, al quan ha tingut accés eldiario.es, hi ha “errors grossos, notícies transgiversades i salts al buit”, segons el diari. El més flagrant, la manipulació d’un testimoni.Segons l’informe, la mobilització de la CGT es va cancel·lar el 6 de març “per la situació de risc de contagi degut al coronavirus”, i atribueix al convocant aquestes paraules. La declaració que va fer el responsable del sindicat a la comandància de la Guàrdia Civil, però, és totalment distinta.El sindicat havia convocat una concentració de protesta per l’acomiadament d’una companya en un banc, però va decidir posposar-la a una data posterior, més propera al judici, el 30 de març. “Es va suspendre per considerar millor una altra data més propera al judici”, diu literalment el sindicalista a l’acta de la Guàrdia Civil, signada per un agent i el mateix testimoni.

