La indústria de Hollywood necessita sanitaris per reprendre els seus rodatges

La pandèmia de coronavirus ha suposat un dur cop per a la indústria de Hollywood, ja que ha obligat a paralitzar nombrosos rodatges i estrenes i ha generat atur en la indústria. No obstant això, també han sorgit noves oportunitats, ja que ara els sets estan demandant sanitaris per a tasques com prendre la temperatura o realitzar tests.Segons informa Deadline, la meca del cinema s'està preparant per reprendre les filmacions i és per això que ara cerquen empleats de sectors sanitaris i de neteja per mantenir les mesures d'higiene i seguretat."La formació que els nostres membres ja tenen els fa excepcionalment qualificats per manejar la situació. Se'ls coneix com a sanitaris ambulatoris, però tots són tècnics d'emergència; la majoria són paramèdics, i un bon nombre també són infermers", va explicar Thom Davis, directiu de l'Aliança Internacional d'Empleats de Teatre, el sindicat que agrupa a tècnics, artesans i també treballadors sanitaris que exerceixen la seva tasca dins de la indústria de l'entreteniment, incloent-hi teatre i produccions de cinema i televisió."En aquest moment estem fent un intens entrenament específic per a aquest virus", va afegir Davis sobre les mesures addicionals que estan prenent per estar llestos per rodar amb el factor coronavirus present.En total, aquesta institució compta amb 260 metges especialistes en sets de rodatge. Un entorn en el qual fins ara solien ocupar-se de lesions, picades d'insectes, hipotèrmia o problemes respiratoris, però on ara s'estan preparant per "monitorizar les condicions i a l'equip, assegurant-se que tots els protocols de seguretat són estrictament complerts per la producció i els empleats". De moment, es desconeix quan reprendrà Hollywood l'activitat, però s'estima que gairebé un milió de treballadors de la televisió i el cinema han perdut la feina després de després de la declaració de l'estat d'alarma.

