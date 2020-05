La no-retirada d'Albert Rivera

Albert Rivera va anunciar després de les eleccions del 10-N que deixava la política activa. Uns mesos més tard, semblava confirmar el seu abandonament del primer rengle polític. El 2 de març va anunciar el seu fitxatge pel despatx d'advocats Martínez-Echevarría, format per més d'un centenar de professionals i amb oficines en diverses ciutats d'Andalusia, Madrid, Portugal, alguns països de l'est i Turquia. Rivera va entrar al despatx com a president executiu.Allò va semblar que era un adeu definitiu a la política. Però el cert és que, des d'aquell moment, l'exlíder de Ciutadans no ha deixat de ser ben present en l'actualitat. Ha opinat públicament sobre diverses qüestions polítiques just quan la seva successora al capdavant del partit, Inés Arrimadas, que acaba de ser mare, intenta refer, amb moltes dificultats, l'espai estret en què ha quedat reduït el partit. La tensió entre Rivera i Arrimadas ja és un secret a veus al partit Fonts de Ciutadans asseguren que els moviments de Rivera no apunten a una retirada gradual, sinó a tot el contrari. De fet, està envoltant-se de persones afins. La primera senyal d'això va ser el fitxatge de qui havia estat el seu número dos al partit, Juan Manuel Villegas, com a número dos del despatx.Rivera ja va organitzar un webinar el passat 13 de maig en què va respondre a les "moltes peticions, propostes i preguntes" que va assegurar que havia rebut. Ara, anuncia un encontre digital de "Líders en el canvi" en el seu canal de Telegram per al 3 de juny amb l'objectiu de posar en contacte professionals de diversos camps per comentar possibles mesures de superació de la crisi sanitària. En l'anunci, Rivera no pot ser més explícit quan demana als qui el segueixen que toca "posar aquest país en marxa de nou".El nucli dur riverista no descansa. Una connexió que s'ha de seguir de l'entorn Rivera és la de Fran Carrillo, director de la consultora Fábrica de Discursos , especialitzada en comunicació política. Carrillo és un home important a Ciutadans: diputat al Parlament andalús i portaveu del seu grup a la cambra. Era senador fins fa poc i ha renunciat a l'escó en una maniobra que ha tingut un beneficiari immediat: Fran Hervías, que ha entrat a la cambra alta en lloc seu. Hervías ha estat la persona més poderosa a l'aparell durant el mandat de Rivera.Hervías s'havia quedat sense escó després del 10-N. Membre del consell general del partit, el màxim òrgan entre congressos, Arrimadas no ha volgut que continués dirigint la secretaria d'organització. Segons fonts coneixedores del partit, ha fet bé, ja que Hervías és carn i ungla amb Rivera. Arrimadas no vol riveristes acèrrims al seu costat.Carrillo ha fet, per la seva banda, un fitxatge nou a la Fábrica de Discursos incorporant l'exdiputat Juan Carlos Girauta, un dels dirigents que, crític amb el suport de Ciutadans a la pròrroga de l'estat d'alarma, ha abandonat el partit.Amb Villegas al costat, i tenint Hervías, Girauta i Carrillo molt a prop, mentre multiplica les seves aparicions públiques, Rivera ha optat per una sortida només aparent del primer pla. Hi ha en aquest fet un factor que no pot passar desapercebut: l'enorme crispació en què està instal·lada la vida política espanyola, de la qual n'ha estat un nou exemple el ple del Congrés d'aquest dimecres . Aquest escenari pot motivar encara més a l'exlíder de Ciutadans a reavaluar la seva retirada.

