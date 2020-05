El relator de l'ONU per la llibertat d'expressió reclama l'alliberament dels presos

David Kaye, relator especial de l'ONU per la promoció i la protecció del dret a la llibertat d'opinió i d'expressió, ha lamentat l'existència dels presos polítics catalans i n'ha reclamat l'alliberament. Ho ha dit en un col·loqui organitzat per Òmnium per parlar sobre com s'està aprofitant la crisi del coronavirus per afeblir la democràcia i els drets humans a Europa. En l'acte hi han participat per via telemàtica el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, el director de l'ONG K-Monitor, Sandor Léderer, i la directora de la fundació Ciutadanía Inteligente, Renata Avila.Kaye ha compartit l'opinió de l'alta comissionada pels Drets Humans de l'ONU, Michelle Bachelet, que va demanar fa unes setmanes l'alliberament dels presos mentre durés el confinament. El relator de l'ONU ha recordat que els centres penitenciaris són "els pitjors llocs" per al contagi d'una malaltia. En aquest sentit, ha demanat l'alliberament dels presos independentistes. "Això aplica en el cas d'Espanya", ha deixat clar. Ara com ara, però, els líders independentistes continuen empresonats i poden sortir unes hores al dia per treballar a través de l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari.Tot plegat, mentre el Tribunal Constitucional decideix si accepta la mesura cautelar presentada en els recursos d'empara dels presos polítics, que demana la suspensió de la condemna del Tribunal Suprem. Els dotze magistrats es reuniran el proper 16 de juny en el primer ple presencial des de l'inici del confinament i hauran de decidir si alliberen els presos mentre revisen la sentència de l'1-O, un procediment que podria durar anys i que suposa l'últim pas abans de poder portar la causa contra l'independentisme al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg.

