Tornen el pàdel i el tennis: així s'hi jugarà a partir d'ara

Ja és oficial: tornen el pàdel i el tennis dos contra dos. Havien de fer-ho aquest dilluns, amb l'entrada en vigor de la modificació del BOE sobre la pràctica d'esports amb altres persones, però no ha estat fins aquest dimarts a la tarda quan fi les federacions dels dos esports de raqueta han confirmat l'esperada notícia. Què faltava? Una concreció oficial per part del govern espanyol, que no parlava explícitament d'aquestes dues pràctiques esportives en la norma dictada el cap de setmana.Alguns clubs privats ja tiraven pel dret en començar la setmana i van obrir pistes i acceptaven reserves malgrat que les federacions espanyoles i catalanes recomanaven esperar. La pressió de les organitzacions esportives ha acabat donant els seus fruits. El Consell Superior d'Esports ha confirmat de forma oficial que la pràctica del pàdel i tennis en modalitat de dobles (dos contra dos en una mateixa pista) ja està permesa en fase 1. La majoria d'instal·lacions d'arreu de l'Estat, doncs, recuperaran un mínim de normalitat a partir d'aquest dimecres.Abans de tornar a les pistes, cal saber algunes coses. Cal demanar cita prèvia i respesctar, sempre que es puguui, els dos metres de distància amb la resta. Si no és possible, cal respectar escrupulosament les pautes d'higiene de mans i ús de mascareta.Al mateix temps, també es demana a la gent que vagi amb roba d'esport als clubs pel tancament dels vestidors. A més, la gent que tingui algun símptoma, febre i els que hagin estat en contacte amb algun infectat en menys de dues setmanes, tampoc poden jugar.Les pistes també seran desinfectades constantment, i es recomana no tocar les pilotes amb les mans, ja sigui recollint-les amb les raquetes o utilitzant guants. També es demana no saludar els rivals, no canviar de pista durant un partit i evitar creuar-se amb els jugadors que tinguin reservat posteriorment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor