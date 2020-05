Denuncien que el Consorci Sanitari del Maresme distribueix contingut sobre el coronavirus només en castellà

Bon dia! Està disponible en castellà perquè el puguin imprimir el màxim nombre de centres sanitaris i així arribar a més pacients. — Consorci Sanitari del Maresme (@CSdMaresme) May 26, 2020

La Plataforma per la Llengua ha presentat una denúncia contra el Consorci Sanitari del Maresme per un cas de discriminació lingüística. Aquesta entitat, que gestiona servies de salut pública en conveni amb el Departament de Salut, ha editat una publicació informativa sobre el coronavirus per abordar el patiment psicològic derivat de la malaltia, però només l'ha fet en castellà, sense fer-ne cap versió en català.La denúncia, a la qual ha tingut accés, demana al Departament de Salut que obri un expedient per acreditar els fets i, d'acord a l'Annex I del Conveni entre el Servei Català de la Salut i el Consorci Sanitari del Maresme, els qualifiqui com a "faltes lleus". Així mateix, la Plataforma per la Llengua demana que se sancioni formalment el Consorci i es requereixi a la seva direcció perquè adapti les actuacions a la normativa.El Consorci Sanitari del Maresme va presentar ahir un còmic per ajudar pacients i familiars a superar "el pànic i el desequilibri emocionat" associat al coronavirus. A través de Twitter, han explicat que és un projecte altruista que compta amb l'aval de les societats científiques de psiquiatria i de medicina intensiva. El document, però, només està disponible en castellà "perquè el puguin imprimir el màxim nombre de centres sanitaris i així arribar a més pacients".Aquests fets suposen, diu la Plataforma per la Llengua, un "incompliment de la normativa vigent". L'article 26 del conveni entre el Servei Català de la Salut i el Consorci Sanitari del Maresme estableix que "la gestió del servei ha d'emprar, almenys, el català, en els productes i serveis que ofereixi i, a més, ha d'emprar el català en les comunicacions i notificacions adreçades a les persones residents en l'àmbit lingüístic català". En la mateixa línia, la llei de Política Lingüística i l'Estatut de Catalunya també estableixen que s'ha d'utilitzar el català com a "llengua d'ús normal i preferent".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor