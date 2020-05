Un municipi de Catalunya regala una casa al primer que s'hi empadroni

La vivenda que es regala a qui vulgui empadronar-se a Biosca

Una mesura pionera per a augmentar el cens del poble. L’alcalde de Biosca (a la Segarra), Josep Puig, ofereix íntegrament un habitatge al primer que s'empadroni al municipi. Ell mateix, que n'és el propietari, estableix un pacte en el qual se li entrega la nova llar. El nou membre del poble, però, haurà de remodelar-la.Es tracta d’una casa amb l’estructura feta – teulada i sostres – però amb els interiors encara per construir, una inversió que aniria a càrrec del nou veí de Biosca, sent aquest el principal pacte del contracte.La idea de "regalar" aquest edifici de tres plantes neix amb l’objectiu de fer créixer el cens de Biosca, cada cop més baix i amb la població més envellida, una situació contra la qual es lluita des de fa temps però que no acaba de trobar solució. El municipi de Biosca, segons les últimes dades, només suma 176 persones empadronades, sent un dels pobles amb menys habitants de tota Catalunya.La íntegra gestió de l'empadronament i de la nova llar va a càrrec de l' Ajuntament de Biosca, amb qui us podeu posar en contacte a través dels seus canals de comunicació per si en sou interessats o interessades.

