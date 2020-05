La jutge del 8-M amenaça el Ministeri d'Interior amb responsabilitats penals

La jutgessa que investiga la manifestació de 8 de març, Carmen Rodríguez-Medel, ha enviat un ofici a la secretaria d'Estat de Seguretat recordant que des que va començar la investigació va donar l'ordre a la Guàrdia Civil, que actua com a policia judicial en aquesta causa, de mantenir en "rigorós secret" les investigacions encomanades. En aquest sentit, ha advertit al Ministeri de l'Interior amb responsabilitats penals si no respecte el secret de les investigacions de l'Institut Armat.L'ofici va ser remès a primera hora de dilluns coincidint amb la destitució fulminant de Diego Pérez de los Cobos per ordre del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. La decisió del govern espanyol ha provocat un xoc amb els poders durs de l'Estat , i ja ha tingut una primera conseqüència: la dimissió aquest matí del número dos de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña. Sectors de la Guàrdia Civil relacionen el cessament de Pérez de los Cobos amb els informes judicialitzats sobre la manifestació feminista del 8-M i la gestió de la crisi del coronavirus del Ministeri de Sanitat, concretament del ministre Salvador Illa i el doctor Fernando Simón. L'informe, que ha comportat la imputació del delegat del govern espanyol a Madrid, està farcit d'imprecisions i fake news per mirar de justificar que Sanitat coneixia la magnitud de la crisi i no va prohibir la marxa feminista.La jutge Medel, que manté obertes diligències sobre l'actuació de les autoritat sanitàries durant l'origen de la pandèmia, ha citat a declarar com a imputat el delegat del govern espanyol a la Comunitat de Madrid, José Manuel Franco, per permetre les concentracions dels dies previs a l'estat d'alarma, entre elles les manifestacions del dia de la dona.Paral·lelament, també investiga si el ministre Grande Marlaska va cessar Pérez de los Cobos per enviar l'informe de la Guàrdia Civil al jutjat i no informar-ne el Ministeri de l'Interior. Interior va al·legar pèrdua de confiança en Pérez de los Cobos i aquest dimarts la ministra d’Exteriors, Arancha González Laya, ha defensat la decisió i ha dit que l’executiu és “respectuós” amb la justícia.

