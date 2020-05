Mor un ciclista atropellat per un cotxe a Santa Bàrbara

Un ciclista ha mort aquest dimarts a la tarda quan circulava amb la bicicleta per la carretera TP-3311 al terme de Santa Bàrbara. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre mortal s’ha produït al punt quilomètric 2 l’esmentada via. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 16.32 h. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha atropellat mortalment el ciclista.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, la via està tallada en els dos sentits de la marxa.

