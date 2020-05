Educació ofereix als centres orientacions per atendre emocionalment els alumnes quan torni a escola

El Departament d'Educació ha anunciat aquest dimarts que oferirà al professorat i als equips directius dels centres recursos i orientacions per tal d’atendre les emocions de l’alumnat en la tornada a escoles i instituts. El principal objectiu d’aquestes orientacions és permetre als docents planificar una estratègia en el retorn dels alumnes al centre educatiu i a totes les activitats en les que estan acompanyats per adults, suggerint la creació d’espais de trobada i dinàmiques de retrobament.D’aquesta manera, es recullen un seguit de vídeos amb les reflexions d’experts de diferents àmbits relacionats amb la pedagogia, la psicologia, l’orientació, directors de centres educatius, i membres del Consell Escolar de Catalunya, entre d’altres.Les orientacions també pretenen facilitar que el professorat pugui identificar l’alumnat amb necessitat d’especial acompanyament i possibilitar l’atenció a les necessitats emocionals dels alumnes en procés de dol. S’inclouen, per exemple, recursos per tal que els docents puguin escoltar i recollir les preguntes i inquietuds dels infants i joves, i identificar així les necessitats relacionades amb el dol.L’espai web –que s’inscriu a la pàgina de l’xtec- inclou diversos apartats segons els temes que s’hi tracten: atendre les emocions, neuroeducació, dol i pèrdues, les famílies, l'alumnat, l'educació no formal en el retorn dels infants i joves, i recursos. Es plantegen diferents elements de reflexió al voltant d’aspectes com l’organització del retorn en equip, la preparació dels espais, els diferents tipus d’acompanyament o la figura del docent com a persona de referència per als alumnes.

