La brillant resposta d'un professor de física a uns ultres que increpaven una infermera pel seu aspecte

Mirar qué pinta de profesor de Física tengo https://t.co/hQPPSWts44 pic.twitter.com/JdNckHyYZq — Arturo Quirantes (@elprofedefisica) May 25, 2020

Una de les imatges més virals del moment és la d'un home, Arturo Quirantes, flotant en una piscina. Es tracta d'una resposta als ultres que increpaven una infermera pel seu aspecte físic en les últimes hores per haver protestat contra una de manifestacions de Vox.Al vídeo del qual parteix tota la polèmica, es pot veure una infermera amb un cartell i protestant davant d'una fila de cotxes de manifestants de Vox. El seu gest va desfermar la ira dels espanyolistes més radicals a les xarxes socials."Mireu quina pinta d'infermera té", deia un usuari a Twitter. Aquí és on va entrar Arturo Quirantes, professor de física, que per burlar-se d'aquestes crítiques ha compartit una imatge seva prenent el sol dins d'una piscina, acompanyada de la frase: "Mireu quina pinta de professor de física tinc". El tuit ha aconseguit gairebé 30.000 'likes' en un dia.

