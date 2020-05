Un any del 26-M: què ha comportat el canvi a Terrassa, Sabadell i Sant Cugat?

Fa tot just un any d'una nit electoral que va canviar moltes coses. A nivell nacional per primer cop guanyava ERC , que aconseguiria Lleida i Tarragona però no Barcelona, que Ada Colau i els comuns van retenir gràcies als vots de Manuel Valls. La seguia de prop el PSC mentre JxCat i la CUP obtenien mals resultats.El Vallès Occidental va ser un dels epicentres de canvi. Les tres capitals van girar. Especialment Terrassa, feu socialista, i Sant Cugat, peça tradicional del poder municipal convergent, perquè és on es van registrar dos relleus més rellevants. Les formacions acostumades a manar en aquestes dues ciutats del Vallès Occidental es veien superades en número per coalicions d'esquerres que acabarien formant govern al cap de quinze dies. A Sabadell el PSC, que havia pagat el cas Bustos, tornava.A Terrassa, la sorpresa del partit municipalista i de nova creació de l'exsocialista Jordi Ballart aconseguia 10 regidors i superava amb escreix qualsevol pronòstic. La sortida dels comuns i els bons resultats d'ERC-MES van servir per forjar l'acord que deixava enrere els 40 anys de socialisme. La prioritat de Ballart era "revolucionar" la ciutat amb polítiques socials i properes, i situar els barris com a prioritat.A Sant Cugat, tot i no haver guanyat les eleccions, ERC, el PSC i la CUP van conjurar-se per fer fora Junts per Catalunya (JxCat) i acabar amb 32 anys de governs convergents. Ni les diferències ideològiques -ni tan sols la sentència de l'1-O- els van fer tremolar el pols per liderar el que anomenen el "govern del canvi", liderat per Mireia Ingla, amb la voluntat de "fer net" i prioritzar l'atenció a les persones.A Sabadell, després de quatre anys del quadripartit autoanomenat de "transformació" amb ERC i la Crida dividint-se l'alcaldia a partits iguals, el PSC, ja recuperat de la ferida del cas Mercuri i impulsat per l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa, va recuperar múscul i es va imposar amb 10 regidors. Un pacte amb Podem va apuntalar el mandat de l'alcaldessa Marta Ferrés.Les tres ciutats, a velocitats diferents, han hagut de conjugar les promeses de canvi i les necessitats sobrevingudes per la crisi del coronavirus. Un episodi que ha fet trontollar, de ple, estructures, projectes i prioritats per a tres ciutats del Vallès Occidental en les quals la batalla política ha quedat enrere per unir esforços i evitar al màxim una desfeta econòmica i social més que probable.

